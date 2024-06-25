Zamda düğüm haftaya çözülüyor: Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Temmuz zammında... Memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam, 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla netleşecek. Peki memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, tahminini paylaştı. İşte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam oranı...
Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3,37 oldu. Böylece memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyona göre zam oranı da netlik kazandı.
5 aylık verilere göre, memur ve emeklisinin maaşında yüzde 17,38'lik artış kesinleşti. Buna Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı Haziran ayı verileri de eklenecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranında TÜFE etkili oluyor. 5 aylık artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı da yüzde 22,72. Haziran ayı enflasyonunun etkisiyle bu oran da güncellenecek.
Memur ve emeklinin Temmuz'da alacağı maaş zamlarına ilişkin TRT Haber'de konuşan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, şunları söyledi: