Zamlı asgari ücretler ne zaman hesaplara yatacak?
2026 yılında geçerli olacak zamlı asgari ücret yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL oldu. Brüt asgari ücret 33 bin 30 liraya yükseldi. Peki zamlı asgari ücret hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücretin yüzde 27 artışla 28 bin 75 liraya yükseldiğini duyurdu.
Yeni asgari ücret 2026 Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak?
BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldığını duyurdu.
Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi.
2026’da brüt ücretin 33 bin 30 TL’ye çıkmasıyla birlikte SGK primi ve işsizlik sigortası payları da arttı. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 39 bin 553 TL oldu.