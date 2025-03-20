Zamlı bayram ikramiyesi için geri sayım: Ne zaman hesaplara yatacak? Kimler ikramiye alacak?
16.7 milyon emekli için 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinde geri sayım başladı. Bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin yasal düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki ikramiyeden kimler ne kadar yararlanacak? Dul ve yetimler ne kadar bayram ikramiyesi alacak? İkramiyeler ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte detaylar...
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak torba yasa teklifinin içinde yer alan bayram ikramiyesi, TBMM safhasının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
İKRAMİYELER HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı'nın 30 Mart'ta başlayacağı göz önüne alındığında ödemelerin bayramdan önce yapılması bekleniyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödemelerin yapılması ihtimali öne çıkıyor.
Bayram haftasına sarkmadan ikramiyelerin hesaplara yatırılması bekleniyor. 6-9 Haziran günleri arasına denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesi de 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.