Zamlı bayram ikramiyesi için geri sayım: Ödemeler ne zaman yapılacak? Kimler ikramiye alacak?
16.7 milyon emekli için 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinde geri sayım başladı. Bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin yasal düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmeye başlanacak. Peki ikramiyeden kimler ne kadar yararlanacak? Dul ve yetimler ne kadar bayram ikramiyesi alacak? İkramiyeler ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte detaylar...
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak torba yasa teklifinin içinde yer alan bayram ikramiyesi düzenlemesinin çarşamba günü geç saatlerde yasalaşması bekleniyor.
TBMM safhasının ardından yasal düzenleme, Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
İKRAMİYELER HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı'nın 30 Mart'ta başlayacağı göz önüne alındığında ödemelerin bayramdan önce yapılması bekleniyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödemelerin yapılması ihtimali öne çıkıyor.