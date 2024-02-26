Zamlı emekli bayram ikramiyesi için beklenen tarih! TBMM gündemine geliyor Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye yükseltildi. Emekliler, iki bayramda toplam 6 bin TL alacak. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren düzenleme bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’na geliyor. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri bu yıl yüzde 50 zamlı ödenecek. TBMM Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlayacak. 1 | 6

Haftalık çalışmasına 27 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurul, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. 2 | 6

Emekli bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilecek. Peki, emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 3 | 6