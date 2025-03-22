Zamlı emekli ikramiyesi bayrama kadar yetişmezse ne olacak? İşte yeni formül...

Kanun bu hafta çıksaydı, en geç 27 veya 28 Mart’a kadar ikramiyelerin hesaplara yatırılması bekleniyordu. Ancak yaşanan tartışmalar sebebiyle Meclis Genel Kurulu, 25 Mart Salı gününe kadar çalışmalara ara verdi. Bu durumda teklifin tamamı salı günü görüşülüp Meclis’ten geçirilirse, çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan onaylar ve Resmi Gazete’de yayınlanırsa, zamlı ikramiye ödemesi hafta sonuna kadar yapılabilecek.