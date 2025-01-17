Zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatacak: SSK ve Bağ-Kur emekli ödeme günleri
Zamlı emekli maaş farkları için gözler hesaplara çevrildi. Milyonlarca emekli ocak ayı farkını alacak. Peki zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatacak, hangi gün?
Asgari ücret ve memur maaş zamlarının açıklanmasının ardından emeklilerin de 2025 maaşları belli oldu. Bununla birlikte memurlar ayın 15’inde maaşlarını alırken, emeklilerin gözü ise Ocak ayı maaş farklarına çevrildi. Peki zamlı emekli maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak, günü belli mi?
2025 yılı Ocak-Haziran dönemi zamlı emekli maaşları ve maaş farklarının ne zaman yatırılacağı, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için merak konusu. Temmuz ayı için yüzde 3,32, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2,88, Kasım ayı için yüzde 2,24 ve Aralık ayı için yüzde 1,03 oranında enflasyon farkı alan emeklilere, Ocak-Haziran dönemi için yüzde 15,75 zam yapılacak. Peki, zamlı maaşlar ve maaş farkları ne zaman ödenecek?
EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU
SGK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayı için yüzde 3,32, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2,88, Kasım ayı için yüzde 2,24 ve Aralık ayı için yüzde 1,03 oranında enflasyon farkı almış oldu. Bu durumda, emeklilerin maaş zammını belirleyen enflasyon farkı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Yanir emekliler yüzde 15,75'lik maaş zammını hak etmiş oldular.