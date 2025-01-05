Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı ödeme takvimi
Memur ve emekli zammı belli oluyor. 4A, 4B, 4C sigorta kolunda olan vatandaşların 6 aylık enflasyon verisinin netliğe kavuşmasıyla beraber SSK ve Bağkur emekli maaşı ödeme takvimi arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 2025 Ocak zammı emekli maaşı ne zaman yatacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre enflasyon yüzde 44,34 oldu haziranda yüzde 1,64 artış gösterdi. SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) emeklilerinin ocak zammı altı aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ocak zammı emekli maaşı ne zaman yatar, SSK, Bağkur maaş ödeme takvimi belli mi?
Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.
Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.
SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı.
Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
2025 Ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
4A SSK emekli maaşı ödeme tarihleri
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırla