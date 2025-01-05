Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı ödeme takvimi

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre enflasyon yüzde 44,34 oldu haziranda yüzde 1,64 artış gösterdi. SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) emeklilerinin ocak zammı altı aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ocak zammı emekli maaşı ne zaman yatar, SSK, Bağkur maaş ödeme takvimi belli mi?