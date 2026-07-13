Zamlı emekli maaşı ödemeleri başlıyor: Maaşlar ne zaman yatacak? İşte tarihler...
Milyonlarca SSK Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisi bu hafta zamlı maaşlarını alacak. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL olmasına ilişkin yasal düzenleme ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Emekli için zamlı ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak. Emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar oldu? İşte merak edilen ödeme takvimi...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin kesinleşen maaş zamları bu hafta yatmaya başlıyor. 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşı için yasal düzenleme ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.
Emekli maaşı ve memur maaşı yüzde kaç zamlanacak? İşte SSK Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için ödeme takvimi…
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Temmuz 2026 maaş zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17.76, memur ve memur emeklileri için de yüzde 13.52 olarak netleşti.
En düşük emekli maaşı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarken, örneğin 25 bin TL alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin cebine ise 29 bin 440 TL girecek. (4A) SSK kapsamında aylık alanlara ödeme, her ay olduğu gibi tahsis numarasının son rakamına göre 17 Temmuz ile 26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.