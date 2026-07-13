Zamlı emekli maaşı ödemeleri başlıyor: Maaşlar ne zaman yatacak? İşte tarihler...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin kesinleşen maaş zamları bu hafta yatmaya başlıyor. 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşı için yasal düzenleme ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Emekli maaşı ve memur maaşı yüzde kaç zamlanacak? İşte SSK Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için ödeme takvimi…