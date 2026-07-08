Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından temmuz ayında uygulanacak maaş zamları netlik kazandı.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 17,76 oranında artırılırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 13,52 zam yapıldı.

Düzenleme kapsamında en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseldi. Böylece daha önce 25 bin lira emekli maaşı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylığı da zamla birlikte 29 bin 440 liraya çıktı.