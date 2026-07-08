Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı netleşti. Zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı takvim de belli olurken, çalışanlar ve emekliler ilk ödemeleri beklemeye başladı. En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenleme için ise gözler TBMM'de yapılacak kritik görüşmelere çevrildi.
Temmuz ayı maaş zamları, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için kesinleşti. En düşük emekli aylığını alan yaklaşık 5,1 milyon kişi ise maaşlarının artırılmasını öngören yasal düzenlemenin TBMM'de görüşülmesini bekliyor.
En düşük emekli aylığını artırmayı öngören kanun teklifinin, 14 Temmuz'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesinin ardından Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşması bekleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, en düşük emekli maaşına ilişkin zam farklarının ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.
EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILDI?
Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından temmuz ayında uygulanacak maaş zamları netlik kazandı.
Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 17,76 oranında artırılırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 13,52 zam yapıldı.
Düzenleme kapsamında en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseldi. Böylece daha önce 25 bin lira emekli maaşı alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylığı da zamla birlikte 29 bin 440 liraya çıktı.
MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanıyor.
2026 yılının ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam öngörülürken, altı aylık enflasyonun yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesiyle memur ve memur emeklilerinin toplam maaş artış oranı yüzde 13,52 olarak kesinleşti.