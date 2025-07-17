Zamlı emekli maaşları yattı: Kim ne kadar alacak? Ödeme takvimi nasıl? Kıdem nasıl hesaplanacak?

Temmuz ayının başında açıklanan haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıktı. Böylece hem emeklilerin, hem de memurların yılın ikinci dönemi için alacakları zam oranı netleşti. Memurlar hem zamlı maaş, hem de farklarını alırken emeklilerin zamlı maaşları da bugünden itibaren hesaplarına yatmaya yatırıldı.