Zamlı emekli maaşları yattı: Kim ne kadar alacak? Ödeme takvimi nasıl? Kıdem nasıl hesaplanacak?
Milyonlarca emekli memur ve işçi açısından yeni dönem başladı. Memurlara ödeme yapıldı, emekliler bugün zamlı maaşlarını almaya başlıyor. İşçiler için kıdem genelgesi yayımlandı. Peki kim ne kadar alacak? Zamlı maaş ödeme takvimi nasıl? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Kimler kıdem tazminatı alabilir? İşte ayrıntılar...
Temmuz ayının başında açıklanan haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran ortaya çıktı. Böylece hem emeklilerin, hem de memurların yılın ikinci dönemi için alacakları zam oranı netleşti. Memurlar hem zamlı maaş, hem de farklarını alırken emeklilerin zamlı maaşları da bugünden itibaren hesaplarına yatmaya yatırıldı.
Peki kim ne kadar alacak? Zamlı maaş ödeme takvimi nasıl? Kıdem nasıl hesaplanacak? İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre merak edilen soruların yanıtları...