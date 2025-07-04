Zamlı emekli ve memur maaşı ne zaman hesaplara yatacak? İşte maaş ödeme takvimi
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaş zammı belli oldu. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'ye yükseltildi. Peki, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? İşte maaş ödeme takvimi...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanan haziran ayı enflasyon verilerine göre aylık enflasyon yüzde 1,37, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 oldu.
Bu veriler doğrultusunda memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 15,57 oranında maaş zammı aldı. Yeni maaşlar, temmuz ayı içerisinde hesaplara yatırılacak.
Memur emeklileri ise 1 Temmuz’dan itibaren maaşlarını aldı. Maaş farkı ödemesi ise temmuz ayının ikinci haftasında yapılacak.