Zamlı maaşa yüksek promosyon fırsatı: Bankalar ne kadar promosyon veriyor, Temmuz sonrası artar mı?
Yeni dönem zamlı maaşların belirlenmesine artık sayılı günler kaldı. Emekliler Temmuz sonrası zamlı maaşlarını aldıklarında bankalardan daha yüksek oranda promosyon almaya hak kazanabilecekler. Peki şu anda bankalarda promosyon ödemeleri ne kadar? Promosyonlar Temmuz zammı sonrası daha da artar mı? İşte tüm detaylar...
Kamu bankalarında promosyon tutarlarının artırılmasının ardından özel bankalar da yüksek promosyon ödemesi yapmaya başladı. Pek çok bankada promosyon ödemeleri yukarı yönlü güncellendi.
BANKALAR PROMOSYONU ARTTIRMASA DAHİ EMEKLİLER TEMMUZ'DAN SONRA DAHA YÜKSEK ÖDEME ALABİLİR
Örnek vermek gerekirse şu anda Halkbank maaşı 10 bin ile 14 bin 999 TL olanlara 8 bin TL, 15 bin TL ile 19 bin 999 TL arası maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL ödeme yapıyor.
Bankalar promosyon ödemelerini artırmasa dahi emekliler Temmuz sonrası zamlı maaşlarını aldıklarında bankanın belirlediği bir üst promosyon limitini almaya hak kazanabilir.
Temmuz ayında emekli maaşlarının yüzde 25 civarında zamlanması bekleniyor. 10-15 bin TL arası emekli maaşı alanlar 8 bin TL promosyon ödemesi aldıysa yeni zamlı maaşı 15 bin TL’yi aştığında 10 bin TL promosyon ödemesi almak için bankaya başvurabilecek.