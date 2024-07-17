Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı: Gözler ek zam ödeme tarihinde! İşte maaş ödeme takvimi

Emekliler 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Ocak’ta yüzde 49,25 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuzda zam oranı yüzde 24,73 oldu. Memur emeklileri içinse yüzde 10 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile rakam yüzde 19,31 olarak netleşti.