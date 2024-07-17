Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı: Gözler ek zam ödeme tarihinde! İşte maaş ödeme takvimi
Zamlı SSK emekli maaş ödemeleri bugün başladı. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak. Ancak henüz iktidarın zam teklifi yasalaşmadı. Milyonlarca emeklinin ek zam olmadan ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Şimdi gözler emekliye ek zam ödeme tarihine çevrildi.
Emekliler 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Ocak’ta yüzde 49,25 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuzda zam oranı yüzde 24,73 oldu. Memur emeklileri içinse yüzde 10 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile rakam yüzde 19,31 olarak netleşti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLACAK
En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 12.500 TL oldu. Emekli Sandığı emeklisinin en düşük maaşı da 17.586 TL’ye çıktı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ
3,7 milyon kişiyi etkileyen en düşük emekli maaşı 10 bin TL’den 12.500 TL’ye yükseltildi. Böylece 8.018 TL ve altında aylık alanların tamamı bu rakamı Ocak 2025’e kadar hesaplarında görecekler.
Vergi yasa tasarısı içerisinde Meclis’e gelen emekliye ek zam düzenlemesinde görüşmelerin gelecek hafta tamamlanması bekleniyor. Emekli yasasının Resmi Gazete'de kısa süre içerisinde yayımlanması öngörülüyor.