Zamlı maaşlar öncesi dikkat! İşte en düşük emekli maaşını hesaplama yöntemi

2019 yılında başlatılan uygulama, en düşük emekli maaşını belirlemek amacıyla hayata geçirildi. Hükümet, her yıl için en düşük emekli maaşı olarak bir rakam belirliyor. Bu yıl Ocak ayında belirlenen yeni taban maaş 14.469 TL oldu. Eğer bir emeklinin kök maaşı bu tutarın altında kalıyorsa, Hazine tarafından yapılan sosyal destekle maaş, belirlenen taban maaş seviyesine tamamlanıyor.