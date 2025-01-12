Zamlı maaşlar öncesi dikkat! İşte en düşük emekli maaşını hesaplama yöntemi
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en çok merak ettiği "kök maaş nasıl hesaplanır?" İşte, en düşük emekli maaşını belirleyecek hesaplama yöntemi...
2025 Ocak ayında 16 milyon emekli ve 4 milyondan fazla kamu çalışanının alacağı enflasyon artışları açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15,75 kadar bir artış alırken, memurlar ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 11,54 oranında yükseldi. Ayrıca, 12.500 TL olan taban maaş, yüzde 15,75 oranında bir artışla 14.469 TL'ye çıkarıldı.
Taban maaş artışıyla ilgili yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Eğer bir değişiklik yapılmazsa, bu maaş Temmuz ayına kadar 14.469 TL olarak uygulanacak. Peki, taban maaş nedir? Kök maaş nedir? Ve nasıl hesaplanır?
Sabah'ın haberine göre, kök maaş emeklinin gerçek aylığını belirtiyor. Yani sizin ödediğiniz primlerle hesaplanan aylığınız aslında sizin net maaşınızı daha başka ifadeyle kök maaşınızı belirliyor. Bu maaşa yüzde 4 oranında her ay ek ödeme eklenip bankaya yatırılıyor.
2019 yılında başlatılan uygulama, en düşük emekli maaşını belirlemek amacıyla hayata geçirildi. Hükümet, her yıl için en düşük emekli maaşı olarak bir rakam belirliyor. Bu yıl Ocak ayında belirlenen yeni taban maaş 14.469 TL oldu. Eğer bir emeklinin kök maaşı bu tutarın altında kalıyorsa, Hazine tarafından yapılan sosyal destekle maaş, belirlenen taban maaş seviyesine tamamlanıyor.