  4. Zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu! Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu! Hangi memur ne kadar maaş alacak?

Memurların zamlı maaşları yeni hafta ile birlikte hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Memurlar ocak ayı maaşlarını yüzde 18,6 zamlı olarak alacak. Peki hangi memur ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca memurun Ocak 2026 zam oranı 2025 enflasyon oranının belli olmasıyla kesinleşti.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 11 ve ilave olarak 1000 lira seyyanen artış öngörülmüştü.

2025 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 12,19 oldu. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 7,6 artışla birlikte memur maaşlarında bu aydan itibaren yüzde 18,6 ve 1000 lira seyyanen artış yapıldı.

Memur zamlı maaşlarını ne zaman alacak?

Memurlar maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Ocak zamlı maaşları da ayın 15'i ile birlikte hesaplara yatırılacak.

