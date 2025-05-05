Zamlı memur maaşları hesaplandı: Hangi meslek, ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar...
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, 2025’in ilk dört ayında oluşan enflasyon farkı netleşti. Memur ve memur emeklileri yüzde 12.29 oranında zam alacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için bu oran yüzde 13.36. Polis, öğretmen, doktor ve diğer unvanlar için yeni maaşlar belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileri, kamu çalışanlarının ve emeklilerin dört aylık maaş artış oranlarını belirledi. Buna göre, memur ve memur emeklileri için hesaplanan zam oranı yüzde 12.29 oldu.
Memurların enflasyon farkı yüzde 6.94
Söz konusu zam oranı, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5’lik artışla birlikte oluşan enflasyon farkı üzerinden belirlendi. Buna göre memurların dört aylık enflasyon farkı yüzde 6.94 olarak hesaplandı. Temmuz ayı itibarıyla maaşlara bu farkın eklenmesi bekleniyor.
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13.36 zam
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, Ocak-Nisan dönemi için oluşan yüzde 13.36'lık enflasyon farkı kadar maaş zammı alacak. Bu oran, memur zammına göre biraz daha yüksek gerçekleşti. Temmuz ayında bu oran, mayıs ve haziran verilerine göre güncellenebilir.