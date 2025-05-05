Zamlı memur maaşları hesaplandı: Hangi meslek, ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek oranlar...

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13.36 zam

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, Ocak-Nisan dönemi için oluşan yüzde 13.36'lık enflasyon farkı kadar maaş zammı alacak. Bu oran, memur zammına göre biraz daha yüksek gerçekleşti. Temmuz ayında bu oran, mayıs ve haziran verilerine göre güncellenebilir.