Zenginler kendini ‘fakir’ sanıyor! Çoğu finansal psikoterapi alıyor
Son dönemde giderek yaygınlaşan 'para rahatsızlığı', birçok zengini finansal olarak güvensiz hissettiği bir uçurumun kenarına taşıyor. Çok büyük birikimleri olanlar bile mali durumları hakkında duydukları endişelerini finansal psikoterapi seansları ile atlatmaya çalışıyor.
Yalnızca alt gelir grubu değil, iyi bir işi olan, hatta geliri neredeyse üst seviyede olan pek çok zengin de bunu yaşıyor.
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Zenginler finansal olarak kendini güvensiz hissediyor
Son dönemde özellikle İngiltere’de giderek yaygınlaşan 'para rahatsızlığı', birçok zengini finansal olarak güvensiz hissettiği bir uçurumun kenarına taşıyor.
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