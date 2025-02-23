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  4. Zenginler kendini ‘fakir’ sanıyor! Çoğu finansal psikoterapi alıyor

Zenginler kendini ‘fakir’ sanıyor! Çoğu finansal psikoterapi alıyor

Son dönemde giderek yaygınlaşan 'para rahatsızlığı', birçok zengini finansal olarak güvensiz hissettiği bir uçurumun kenarına taşıyor. Çok büyük birikimleri olanlar bile mali durumları hakkında duydukları endişelerini finansal psikoterapi seansları ile atlatmaya çalışıyor.

Zenginler kendini ‘fakir’ sanıyor! Çoğu finansal psikoterapi alıyor - Sayfa 1

Dünyada yaşanan ekonomik belirsizlik pek çok kişiyi finansal anlamda endişeye sürüklüyor. 

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Zenginler kendini ‘fakir’ sanıyor! Çoğu finansal psikoterapi alıyor - Sayfa 2

Yalnızca alt gelir grubu değil, iyi bir işi olan, hatta geliri neredeyse üst seviyede olan pek çok zengin de bunu yaşıyor.

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Zenginler kendini ‘fakir’ sanıyor! Çoğu finansal psikoterapi alıyor - Sayfa 3

Zenginler finansal olarak kendini güvensiz hissediyor 

Son dönemde özellikle İngiltere’de giderek yaygınlaşan 'para rahatsızlığı', birçok zengini finansal olarak güvensiz hissettiği bir uçurumun kenarına taşıyor.

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Zenginler kendini ‘fakir’ sanıyor! Çoğu finansal psikoterapi alıyor - Sayfa 4

'Para rahatsızlığı'

Para rahatsızlığı olarak ifade edilen güvensizlik hissi nedeniyle dünyada pek çok kişi psikologların yolunu tutuyor.

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