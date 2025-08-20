Zincir emir nedir? Zincir emirlerin kullanım alanları nelerdir?
Zincir emir, yatırımcıların önceden belirledikleri stratejilere göre birbirine bağlı birden fazla emri otomatik olarak işleme koymalarını sağlayan bir borsa işlem türüdür. Bu emir türünde, ilk emir (ana emir) gerçekleştiğinde veya belirli koşulları sağladığında, önceden belirlenen diğer emirler (zincir emirler) otomatik olarak tetiklenir ve işleme alınır.
Zincir emir
Zincir emir tipi temel olarak emirler arasında ilişki kurulmasını sağlayan bir emirdir. Zincir emirlerin temel amacı, yatırımcıların piyasa hareketlerine hızlı ve otomatik olarak tepki vermelerini sağlamak ve potansiyel kazançları maksimize ederken riskleri minimize etmektir.
Zincir emirlerin temel özellikleri nelerdir?
Bağımlılık
Zincir emirler, bir önceki emrin gerçekleşmesine veya belirli koşulların sağlanmasına bağlı olarak tetiklenir.
Otomatik işlem
Zincir emirler, belirlenen koşullar sağlandığında otomatik olarak işleme alınır, bu da yatırımcıların sürekli piyasayı takip etme zorunluluğunu ortadan kaldırır.