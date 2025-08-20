Zincir emir nedir? Zincir emirlerin kullanım alanları nelerdir?

Zincir emir

Zincir emir tipi temel olarak emirler arasında ilişki kurulmasını sağlayan bir emirdir. Zincir emirlerin temel amacı, yatırımcıların piyasa hareketlerine hızlı ve otomatik olarak tepki vermelerini sağlamak ve potansiyel kazançları maksimize ederken riskleri minimize etmektir.