Zincir marketlerde yeni uygulama... Vatandaşlar ürünün tüm bilgilerine ulaşabilecek
Gıda işletmelerinde yeni dönem başladı. Zincir marketlerde karekod uygulamasına için hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar yeni uygulama ile birlikte ürünün tüm bilgilerine ulaşabilecek. Peki vatandaşlar karekod uygulamasını nasıl kullanacak? İşte ayrıntılar...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması’ hayata geçirildi. Buna göre zincir marketler gibi gıda işletmelerinde karekod uygulaması başlıyor. Artık ürün kasaya gitmeden hakkındaki tüm bilgiler öğrenilebilecek.
Peki vatandaşlar yeni uygulamayı nasıl kullanacak? Avantajları neler? İşte detaylar...
"Amaç ürün sorgulamak"
Milliyet' konuşan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Hukuk Komisyonu Üyesi Baki Öztürk şu ifadeleri kullandı:
“Tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla başlatılan karekod uygulaması Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Burada amaç vatandaşların, ürünün ilk üretim aşamasından kendisinin tüketim aşamasına kadar olan süreçte aldığı ürünün ne kadar güvenilir olduğunu rahatlıkla sorgulayabilmesidir.