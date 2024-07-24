Zincir marketlerde yeni uygulama... Vatandaşlar ürünün tüm bilgilerine ulaşabilecek

“Tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla başlatılan karekod uygulaması Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Burada amaç vatandaşların, ürünün ilk üretim aşamasından kendisinin tüketim aşamasına kadar olan süreçte aldığı ürünün ne kadar güvenilir olduğunu rahatlıkla sorgulayabilmesidir.