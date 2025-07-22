Zirve görüldü, rakam 100 bin TL’ye dayandı: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?
Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenen faiz indirimlerine rağmen, ihtiyaç kredisi faiz oranları yüksek seyrini koruyor. Bu durum, tüketicileri faizsiz kredi arayışına yönlendiriyor. Bankalar tarafından sunulan faizsiz kredi limitleri 90 bin TL'ye kadar çıkmış durumda. Ancak uzmanlar, bu kredileri kullanırken kısa vade, kart alma zorunluluğu, ileride kart aidatı, kredi skoruna takılma gibi nedenlerle dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarıyor. Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? Tüketiciler nelere dikkat etmeli? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısıyla birlikte faiz indirimlerine yeniden başlaması beklenirken, tüketiciler de kredi faizlerinde düşüş olup olmayacağını merak ediyor.
12 ay vadeli kredilerde yüzde 32 olan faiz yükü, 36 ay vadeli kredilerde yüzde 90’a kadar çıkıyor. Tüketiciler de çözümü bankalar tarafından sunulan faizsiz kredilerde aramaya başladı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu hafta faizsiz kredi limitleri 90 bin TL’ye kadar çıktı, böylece bu üründe yeni zirve seviye de görüldü.