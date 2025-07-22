Zirve görüldü, rakam 100 bin TL’ye dayandı: Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

12 ay vadeli kredilerde yüzde 32 olan faiz yükü, 36 ay vadeli kredilerde yüzde 90’a kadar çıkıyor. Tüketiciler de çözümü bankalar tarafından sunulan faizsiz kredilerde aramaya başladı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu hafta faizsiz kredi limitleri 90 bin TL’ye kadar çıktı, böylece bu üründe yeni zirve seviye de görüldü.