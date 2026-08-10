Zorunlu trafik sigortasında rakamlar şaşırttı: Primler 408 bin liraya dayandı

PRİMLER NE KADAR OLDU?

Trafik sigortası primlerine yaklaşık yüzde 4 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 57 bin 213 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 535 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.