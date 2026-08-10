Zorunlu trafik sigortasında rakamlar şaşırttı: Primler 408 bin liraya dayandı
Yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında Ağustos 2026 dönemi primleri açıklandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan yeni tarifeyle birlikte, farklı araç ve basamaklara göre uygulanacak sigorta tutarları belli oldu.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre, İstanbul’da otomobil sahiplerinin araçlarını trafiğe çıkarabilmeleri için zorunlu trafik sigortası yaptırmaları gerekiyor.
Dördüncü basamaktaki bir araç için sigorta bedeli 19 bin 71 liraya ulaşırken, poliçesi bulunmayan araçların denetim sırasında tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edilebiliyor.
PRİMLER NE KADAR OLDU?
Trafik sigortası primlerine yaklaşık yüzde 4 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 57 bin 213 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 535 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.