Togg 2026 fiyatları: T10F ve T10X güncel fiyatları ne kadar?
2025’te iyi bir satış hacmine ulaşan Togg, 2026’da bunu devam ettirmek istiyor. Yerli otomobil son olarak Almanya pazarında da yollara çıkarken, 2026’da daha fazla kullanıcıya ulaşması öngörülüyor. Peki güncel Togg fiyatları ne kadar oldu? İşte 2026 Togg T10X ve Togg T10F fiyat listesi…
Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, 2026 yılına yönelik ilk fiyat listesini duyurdu. Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giren yeni listede SUV segmentindeki T10X ve sedan karoserli T10F modellerinin başlangıç fiyatlarında sınırlı bir artış gözlemlenirken, tüketicilerin kişiselleştirme tercihlerine yönelik sunulan opsiyon paketlerinin fiyatları sabit bırakıldı. Bu stratejik hamleyle beraber Togg, yeni yıla teknoloji ve konfor odaklı donanım maliyetlerini koruyarak giriş yaptı.
T10X modelinde Aralık 2025’te 1 milyon 862 bin TL olan giriş fiyatı, yapılan güncelleme ile 1 milyon 870 bin TL seviyesine ulaştı. Giriş seviyesini temsil eden V1 RWD standart menzil versiyonu bu fiyatla alıcı beklerken, aynı donanımın uzun menzil seçeneği 2 milyon 180 bin TL olarak belirlendi. Donanım seviyesi yükseldikçe fiyat baremi de artış gösteriyor; V2 RWD uzun menzil versiyonu 2 milyon 371 bin TL, serinin en güçlü temsilcisi dört tekerlekten çekişli V2 4More seçeneği ise 3 milyon 178 bin TL fiyat etiketiyle listedeki yerini aldı.
Togg’un sedan modeli T10F tarafında da benzer bir seyir izlendi. Aralık ayında 1 milyon 878 bin TL olan başlangıç fiyatı, Ocak 2026 itibarıyla 1 milyon 886 bin TL’ye yükseldi. T10F ailesinde V1 RWD standart menzil versiyonu bu fiyattan satışa sunulurken, 623 kilometrelik iddialı menziliyle dikkat çeken V1 RWD uzun menzil seçeneği 2 milyon 196 bin TL olarak fiyatlandırıldı.