Togg 2026 fiyatları: T10F ve T10X güncel fiyatları ne kadar?

T10X modelinde Aralık 2025’te 1 milyon 862 bin TL olan giriş fiyatı, yapılan güncelleme ile 1 milyon 870 bin TL seviyesine ulaştı. Giriş seviyesini temsil eden V1 RWD standart menzil versiyonu bu fiyatla alıcı beklerken, aynı donanımın uzun menzil seçeneği 2 milyon 180 bin TL olarak belirlendi. Donanım seviyesi yükseldikçe fiyat baremi de artış gösteriyor; V2 RWD uzun menzil versiyonu 2 milyon 371 bin TL, serinin en güçlü temsilcisi dört tekerlekten çekişli V2 4More seçeneği ise 3 milyon 178 bin TL fiyat etiketiyle listedeki yerini aldı.