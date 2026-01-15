Çinli otomobil devinde uygun fiyat dönemi bitiyor mu? Ocak 2026 fiyat listesinde sürpriz zam!
Dünyanın ve Türkiye’nin hızla büyüyen elektrikli otomobil devi, Ocak 2026 itibariyle güncel fiyatlarını açıkladı. Çinli dev, otomobillerinde fiyat artışına girerken, “uygun fiyatlı” otomobil döneminin sona ermeye başladığının da sinyallerini verdi.
Türkiye ve dünyada dikkat çeken otomobil üreticisi, 2025 yılında satış performansıyla marka beklentilerini aştı. 2025’e kadar uygun fiyatlı modelleriyle milyonlara kapı aralayan Chery, yeni yıla zamlı başladı.
Çinli otomobil devi Chery, 2026 yılının ilk ayına dair güncel fiyat listesini resmen duyurdu. Bugüne kadar sunduğu rekabetçi fiyat politikasıyla Türkiye’de satış rekorları kıran marka, Ocak ayı itibarıyla Tiggo 7 ve Tiggo 8 modellerine ciddi oranlarda zam yaptı. Yapılan bu güncellemeyle birlikte Chery'nin en popüler SUV modelleri, rakipleriyle arasındaki fiyat avantajını kaybetme noktasına geldi.
AMİRAL GEMİSİ TIGGO 8 3 MİLYON TL SINIRINDA
Bu arada Chery’nin orta-büyük SUV segmentindeki temsilcisi Yeni Tiggo 8, Ocak ayı zammından en çok etkilenen model oldu. Aralık ayında 2.599.000 TL olan başlangıç fiyatı, Ocak ayında tam 300 bin TL artarak 2.899.000 TL’ye yükseldi.