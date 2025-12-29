Milyonlarca araç için yolun sonu: Ölümlü kazalar sonrası harekete geçildi; tasarım değişiyor

Çin’in yeni düzenlemesine göre, ağırlığı 3,5 tonun altındaki tüm binek araçların hem iç hem de dış kapı kollarında mekanik bir acil durum açma mekanizması bulunması şart koşuluyor. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bu yasak, sadece elektrikli sinyalle çalışan gizli kapı kollarını tamamen devre dışı bırakacak. Taslak kuralın ana odak noktası ise olası bir kaza veya batarya güç kaybı durumunda yolcuların araçta mahsur kalmasını önlemek.