Milyonlarca araç için yolun sonu: Ölümlü kazalar sonrası harekete geçildi; tasarım değişiyor
Tesla’da yaşanan kazaların ardından Çin’de yeni bir zorunluluk geliyor. Otomobil üreticileri, ikonik tasarımlardan vazgeçmeye hazırlanıyor.
Yaşanan ölümlü kazaların soruşturmaları halen devam ederken Çin, şimdiden önlemini alarak otomobil üreticileri için yeni yasalarını hayata geçiriyor.
Çin’in yeni düzenlemesine göre, ağırlığı 3,5 tonun altındaki tüm binek araçların hem iç hem de dış kapı kollarında mekanik bir acil durum açma mekanizması bulunması şart koşuluyor. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bu yasak, sadece elektrikli sinyalle çalışan gizli kapı kollarını tamamen devre dışı bırakacak. Taslak kuralın ana odak noktası ise olası bir kaza veya batarya güç kaybı durumunda yolcuların araçta mahsur kalmasını önlemek.
Düzenleyicilerin bu kararı almasında yaşanan trajik olaylar etkili oldu. Bloomberg tarafından yapılan bir analiz, Tesla modellerindeki kapıların açılmamasıyla doğrudan bağlantılı 15 otomobil ölümü tespit etti. Birçok elektrikli araçta araç içi mekanik kollar bulunsa da, kaza anındaki panik veya karmaşa sırasında kullanıcıların bu kolları bulmakta ya da çalıştırmakta zorlandığı rapor ediliyor.