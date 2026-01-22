Dünyanın en büyük 10 elektrikli otomobil pazarı: Türkiye’nin sırası şaşırttı!
Elektrikli otomobil giderek yaygınlaşırken, ülke ülke en çok satış yapılan pazarlar da belli oldu. İşte 2026 itibariyle dünyanın en büyük 10 elektrikli araç pazarı ve Türkiye'nin konumu...
Elektrikli otomobil üretimi her geçen gün artarken, daha fazla tüketici yeni otomobil tercihini bu araçlardan yana yapmaya başladı. Dünyanın birçok ülkesinde hem üretim hem de satış bakımından elektrikli araçlar ilgi odağı. Peki en büyük pazara sahip ülkeler hangileri? İşte 2026 itibariyle dünyanın en büyük 10 elektrikli araç pazarı…
Çin: Çin, elektrikli araç satışlarında dünyayı açık ara farkla geride bırakıyor. Hükümet teşvikleri, yerli üreticiler ve devasa kentsel talep, adaptasyonu hızla artırdı. Küresel trendleri takip ediyorsanız, her şey burada başlıyor.
Norveç: Norveç genellikle elektrikli araçların "altın standardı" olarak adlandırılır. Güçlü vergi indirimleri ve mükemmel şarj altyapısı, elektrikli otomobilleri varsayılan seçenek haline getirdi. Elektrikli araçlar şu anda yeni otomobil satışlarının yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor.
Amerika Birleşik Devletleri: ABD, büyük ve büyüyen bir EV pazarına sahip olsa da adaptasyon eyaletten eyalete değişiyor. Federal teşvikler ve büyük otomobil üreticileri büyümeyi destekledi. New York gibi şehirlerde neredeyse her sokakta şarj istasyonları göreceksiniz, peki ya Milwaukee? Pek sayılmaz.