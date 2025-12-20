Ekonomiyi dönüştüren iki güç: Elektrikli araçlar ve otonom sürüş

Elektrikli araçların ekonomik etkisi

Elektrikli araçlar, otomotiv sektöründe köklü bir dönüşümün öncüsü olarak öne çıkıyor; fosil yakıt talebini azaltarak enerji piyasalarını doğrudan etkilerken, devlet teşvikleri ve vergi indirimleri sayesinde tüketici harcamalarının yönünü değiştiriyor. Üreticiler elektrikli modellere yatırım yaparak hem üretim kapasitesini artırıyor hem de yeni fabrikalar ve batarya tesisleriyle istihdam yaratıyor; bu süreç yerel ekonomiyi canlandırırken Ar-Ge harcamaları yüksek katma değerli işler ve teknolojik inovasyon doğuruyor. Pazar payı büyüdükçe ekonomik dengeler yeniden şekilleniyor, uzun vadeli maliyet avantajları ortaya çıkıyor ve küresel rekabet hızlanıyor; tedarik zincirleri de bu değişime uyum sağlamak için yeniden yapılanıyor.