Elektrikli araç mı benzinli araç mı: 5 yıllık maliyet hesabı ne diyor? Hangisi daha avantajlı?

VERGİ AVANTAJLARI VE TEŞVİKLER

​Elektrikli araçlar için uygulanan vergi düzenlemeleri, kullanıcılar için maliyetleri düşüren bir diğer kritik unsurdur. Türkiye’deki vergi sisteminde elektrikli araçlar, motor hacmine göre vergilendirilen araçlara kıyasla çok daha avantajlı bir konumdadır. Ayrıca, devlet tarafından sunulan dolaylı teşvikler ve bazı bölgelerdeki otopark veya geçiş kolaylıkları da maliyeti etkiler. 5 yıllık planlama yaparken, bu vergi avantajlarının toplam maliyet içindeki payını mutlaka hesaba katmalısınız. Vergi yükündeki bu azalma, başlangıçtaki fiyat farkının önemli bir kısmını karşılamaya yardımcı olur.