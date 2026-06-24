Elektrikli araç mı benzinli araç mı: 5 yıllık maliyet hesabı ne diyor? Hangisi daha avantajlı?
Elektrikli araçların yüksek satın alma bedeli, işletme maliyetlerinde sağladığı tasarrufla dengeleniyor mu? 5 yıllık periyotta yakıt, bakım ve vergi kalemlerini detaylandıran analizimiz, elektrikli araçların sanıldığından daha ekonomik olabileceğini ortaya koyuyor. Elektrikli araç mı yoksa benzinli araç mı daha avantajlı? Cevabı, toplam sahip olma maliyeti (TCO) hesaplamasında saklı. İşte hem bireysel kullanıcılar hem de filo yöneticileri için kapsamlı elektrikli araç maliyet rehberi…
SATIN ALMA MALİYETİ
Elektrikli araçlara geçişi düşünen pek çok sürücü için ilk durak, aracın yüksek liste fiyatıdır. Batarya teknolojisinin maliyeti nedeniyle, benzer segmentteki içten yanmalı motorlu araçlara göre elektrikli modeller genellikle daha pahalı bir başlangıç sunar. Ancak, bu rakamı sadece satış fiyatı üzerinden değerlendirmek yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. 5 yıllık bir projeksiyonda aracın piyasa değeri ve değer kaybı oranları da denkleme dahil edilmelidir. Dolayısıyla ilk ödeme yüksek olsa da, uzun vadeli planlamada bu farkın kapandığı görülür.
YAKIT TÜKETİMİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Elektrikli araçların en büyük avantajı, şüphesiz enerji verimliliği ve düşük yakıt giderleridir. Benzine veya motorine kıyasla elektrik maliyetleri, özellikle evde şarj imkanı olan kullanıcılar için ciddi bir tasarruf kalemidir. 5 yıllık süreçte katedilen kilometre miktarı arttıkça, elektrikli aracın sunduğu maliyet avantajı katlanarak büyür. İçten yanmalı araçlarda akaryakıt zamları bütçeyi doğrudan sarsarken, elektrikli araç sahipleri çok daha öngörülebilir enerji maliyetleriyle karşılaşır. Bu durum, uzun vadede elektrikli araçları çok daha cazip bir seçenek haline getirir.
BAKIM VE ONARIM MASRAFLARINDAKİ FARK
İçten yanmalı motorlu araçlar, karmaşık hareketli parçalar nedeniyle düzenli bakım gerektiren makinelerdir. Yağ değişimi, filtreler, bujiler, triger kayışı ve şanzıman gibi sistemler zamanla yıpranır ve yüksek bakım masraflarına yol açar. Buna karşın elektrikli araçlar, çok daha az hareketli parçaya sahip oldukları için neredeyse hiç motor bakımı gerektirmezler. 5 yıllık süreçte elektrikli araç sahibi, periyodik bakımlarda içten yanmalı rakiplerine göre önemli miktarda tasarruf sağlar. Bu durum, toplam sahip olma maliyetini aşağı çeken en güçlü faktörlerden biridir.
VERGİ AVANTAJLARI VE TEŞVİKLER
Elektrikli araçlar için uygulanan vergi düzenlemeleri, kullanıcılar için maliyetleri düşüren bir diğer kritik unsurdur. Türkiye’deki vergi sisteminde elektrikli araçlar, motor hacmine göre vergilendirilen araçlara kıyasla çok daha avantajlı bir konumdadır. Ayrıca, devlet tarafından sunulan dolaylı teşvikler ve bazı bölgelerdeki otopark veya geçiş kolaylıkları da maliyeti etkiler. 5 yıllık planlama yaparken, bu vergi avantajlarının toplam maliyet içindeki payını mutlaka hesaba katmalısınız. Vergi yükündeki bu azalma, başlangıçtaki fiyat farkının önemli bir kısmını karşılamaya yardımcı olur.