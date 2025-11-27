Elektrikli otomobillerden kilometre başına vergi alınacak: Bedava sürüş tarih oluyor

BBC’nin haberine göre İngiltere, Nisan 2028’den itibaren elektrikli ve plug‑in hibrit araçlar için “kilometre başına vergi” dönemini başatacak. EV sürücüleri kilometre başına 3 kuruş, PHEV sürücüleri 1,5 kuruş ödeyecek; ücretler her yıl enflasyona (RPI) göre artacak. Maliye Bakanı, akaryakıttaki 5 kuruşluk indirimin gelecek eylüle kadar uzatıldığını, sonrasında ise RPI’a endeksli kademeli artışa geçileceğini de duyurdu.