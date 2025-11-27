Elektrikli otomobillerden kilometre başına vergi alınacak: Bedava sürüş tarih oluyor
Elektrikli otomobiller dünyada yaygınlaşmaya devam ederken, İngiltereli yetkililer otomobiller için ilginç bir karar aldı. Artık şoförlerden kilometre başına vergi alınacak.
Elektrikli otomobiller dünyada trend olmaya devam ederken, hükümetler hem vergi düzeyinde hem de farklı alanlarda çeşitli düzenlemeler yapıyor. Örneğin Çin, sürücülerin kalkışta hızlanmaları konusunda yeni bir düzenleme üzerine çalışıyor.
BBC’nin haberine göre İngiltere, Nisan 2028’den itibaren elektrikli ve plug‑in hibrit araçlar için “kilometre başına vergi” dönemini başatacak. EV sürücüleri kilometre başına 3 kuruş, PHEV sürücüleri 1,5 kuruş ödeyecek; ücretler her yıl enflasyona (RPI) göre artacak. Maliye Bakanı, akaryakıttaki 5 kuruşluk indirimin gelecek eylüle kadar uzatıldığını, sonrasında ise RPI’a endeksli kademeli artışa geçileceğini de duyurdu.
Peki bu değişiklik sonrası ödeme nasıl işleyecek? Kilometreler her yıl resmi kontrollerde (genellikle MOT veya yeni araçlarda 1. ve 2. tescil yıldönümlerinde) okunacak, DVLA’nın mevcut Taşıt ÖTV (VED) sistemi üzerinden tahsil edilecek. Hazine, 2028‑29 döneminde 13,680 km yapan bir EV sürücüsünün yaklaşık 255 sterlin yakıt vergisi ödeyeceğini, bunun benzinli/dizel araçların km başına yakıt vergisinin yaklaşık yarısı olduğunu belirtiyor.
OBR’ye göre yeni vergi 2028‑29’da 1,1 milyar sterlin, 2030‑31’de 1,9 milyar sterlin gelir getirebilir; ancak EV talebinde düşüş riski var. Örgüt, yaşam boyu maliyet artışı nedeniyle talebin azalabileceğini, toplamda yaklaşık 440.000 daha az EV satışıyla karşılaşılabileceğini öngörüyor; diğer politikalar bunun yaklaşık 320.000’ini telafi edebilir.