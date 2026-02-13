  1. Ekonomim
Elon Musk’ın uzun yıllardır piyasaya sürmesi beklenen yeni Tesla modeli için heyecanlandıran gelişme yaşandı. Yılan hikayesine dönen Roadster, 10 yıllık geliştirme sürecinin ardından resmiyet kazanmaya çok yakın.

Elon Musk’ın ölüm makinesi geliyor: Dünyada başka örneği yok, en uzun menzilli elektrikli otomobil - Sayfa 1

İkinci nesil Roadster, otomobil basınında en çok yankı uyandıran otomobillerden biri olacak. Tesla CEO’su Elon Musk’ın ölüm makinesi olan bu araç, kendine özgü tasarımıyla gelirken, rakiplerinden farklı özellikleriyle ön plana çıkacak.

Elon Musk’ın ölüm makinesi geliyor: Dünyada başka örneği yok, en uzun menzilli elektrikli otomobil - Sayfa 2

Elektrikli otomobil pazarında en uzun menzilli otomobil olması beklenen Roadster için yeni gelişmeler yaşandı. Thesun’da yer alan habere göre ABD’de yapılan yeni marka tescil başvurularında aracın silüeti ve özel logosu yer aldı; bu da Elon Musk’ın bahar aylarında düzenleneceğini ima ettiği etkinlik için beklentileri artırdı.

Elon Musk’ın ölüm makinesi geliyor: Dünyada başka örneği yok, en uzun menzilli elektrikli otomobil - Sayfa 3

Bilmeyenler için ilk Roadster, Lotus Elise temelli olarak 2008-2012 yılları arasında üretilmişti. Lityum iyon pil hücreleri kullanan bu küçük ve iki koltuklu elektrikli araç, 200 milden fazla menziliyle seri üretim elektrikli otomobillerin öncüsü olmuştu. 

Tesla, 30'dan fazla ülkede yaklaşık 2.500 adet Roadster sattı. En ünlü örnek ise Elon Musk'ın 2018'de uzaya fırlattığı kendi Roadster'ıydı.

Tesla, 30’dan fazla ülkede yaklaşık 2.500 adet Roadster sattı. En ünlü örnek ise Elon Musk’ın 2018’de uzaya fırlattığı kendi Roadster’ıydı.

