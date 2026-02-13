Elon Musk’ın ölüm makinesi geliyor: Dünyada başka örneği yok, en uzun menzilli elektrikli otomobil

Elektrikli otomobil pazarında en uzun menzilli otomobil olması beklenen Roadster için yeni gelişmeler yaşandı. Thesun’da yer alan habere göre ABD’de yapılan yeni marka tescil başvurularında aracın silüeti ve özel logosu yer aldı; bu da Elon Musk’ın bahar aylarında düzenleneceğini ima ettiği etkinlik için beklentileri artırdı.