Herkes Togg sahibi olabilecek: Uygun fiyatlı model için tarih belli oldu! Adını duyurdular
T10X ve T10F ile Türkiye ile Almanya pazarında rekabet eden Togg, yerli otomobil ailesine uygun fiyatlı bir model de eklemeye hazırlanıyor. Mevcut modellerin fiyatını yüksek bulanlar için yeni bir kapı açılıyor.
Yerli otomobil Togg, iki farklı modeliyle hem Türkiye hem de Almanya’da tüketiciyle buluşuyor. Fiyatı ülkemizde eleştirilen yerli otomobil için uygun fiyatlı versiyon bir süredir bekleniyordu.
Togg’un bütçe dostu modeli ilk kez telaffuz edilirken, sevindiren gelişme Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı’dan geldi.
Dünya Ekonomik Forumu’nun kalbi Davos’ta atan Fuat Tosyalı, Togg tutkunlarını heyecanlandıran o cümleyi kurdu: "Herkesin satın alabileceği bir model üzerinde çalışıyoruz."