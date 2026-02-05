Performans canavarı iki elektrikli otomobil Togg T10X fiyatına satışa çıktı!

Tüm modellerde standart olarak sunulan çift motorlu dört çeker (AWD) sistemi, yüksek performanslı sürüş deneyimini garanti ediyor. EV3 ve EV4 GT modelleri 145 kW ön ve 70 kW arka motor kombinasyonuyla toplamda 215 kW güç üretirken, daha büyük bir ön motora sahip olan EV5 GT modeli 225 kW toplam çıkış gücüyle serinin en güçlüsü olarak öne çıkıyor. Görsel olarak da farkını ortaya koyan araçlarda Kia’nın imzası haline gelen neon renkli fren kaliperleri, 20 inçlik dev jantlar, performans lastikleri ve GT’ye özel keskin tampon tasarımları dikkat çekiyor.