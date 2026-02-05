Performans canavarı iki elektrikli otomobil Togg T10X fiyatına satışa çıktı!
Dünya çapında elektrikli otomobillere ilgi artarken, otomobil devi Kia, iki yeni elektrikli otomobilini 37.000 dolardan başlayan fiyatla yollara çıkardı.
Elektrikli otomobillere ilgi artarken, 2026 yılında üreticiler çok sayıda yeni modelini sahaya sürecek. Yerli ve yabancı elektrikli modellere ilgi ülkemizde bir hayli fazla. Kia ise, global çapta gerçekleştirdiği lansman ile iki yeni GT modelini 37.000 dolardan başlayan fiyatla yollara çıkardı.
Brüksel Otomobil Fuarı'nda ihtişamlı bir lansman düzenleyen otomobil devi Kia, EV3 GT, EV4 GT ve EV5 GT modellerinden oluşan yeni serisini satışa çıkardı. Bu yeni seri, sıradan bir sürüş makinesini gerçek bir performans canavarına dönüştüren teknik donanımlarla geliyor.
Tüm modellerde standart olarak sunulan çift motorlu dört çeker (AWD) sistemi, yüksek performanslı sürüş deneyimini garanti ediyor. EV3 ve EV4 GT modelleri 145 kW ön ve 70 kW arka motor kombinasyonuyla toplamda 215 kW güç üretirken, daha büyük bir ön motora sahip olan EV5 GT modeli 225 kW toplam çıkış gücüyle serinin en güçlüsü olarak öne çıkıyor. Görsel olarak da farkını ortaya koyan araçlarda Kia’nın imzası haline gelen neon renkli fren kaliperleri, 20 inçlik dev jantlar, performans lastikleri ve GT’ye özel keskin tampon tasarımları dikkat çekiyor.