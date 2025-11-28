  1. Ekonomim
  4. Elektrikli otomobil sahipleri dikkat! Kışın yolda kalmamak için 8 altın kural

Elektrikli otomobiller için en zor koşullardan biri de kış aylarında. Menzil bu aylarda normale göre biraz daha düşüş gösteriyor. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor? İşte elektrikli otomobillerde menzili korumanın yolları…

Elektrikli otomobil kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Ancak belirli bir kesim halen bu araçlara geçme konusunda kararsız. Nitekim uzun yolda menzil sorunları boy gösteriyor. Özellikle kış aylarına gelince menzil alarm veriyor ve tüketici yolda kalma riskiyle de karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum dünya çapında sık sık yaşanıyor ve uzmanlar bu konuda önemli uyarılarda bulunuyor.

Elektrikli otomobil sahipleri dikkat! Kışın yolda kalmamak için 8 altın kural - Sayfa 2

İşte elektrikli otomobillerinizi kışa hazırlamanın püf noktaları…

Elektrikli otomobil sahipleri dikkat! Kışın yolda kalmamak için 8 altın kural - Sayfa 3


MENZİL KAYBININ ÖNÜNE GEÇİN


MENZİL KAYBININ ÖNÜNE GEÇİN

Kış şartlarında sıcaklıklar düştükçe elektrikli araçların (EV) bataryaları kimyasal yapısı gereği daha az verimli çalışır ve ciddi menzil kayıpları yaşanıyor. Ancak ister ilk kışınızı geçiriyor olun, ister deneyimli bir sürücü olun; doğru stratejilerle bu kaybı minimize etmek elinizde.

Elektrikli otomobil sahipleri dikkat! Kışın yolda kalmamak için 8 altın kural - Sayfa 4

Otomotiv dünyasının önde gelen isimlerinden Ürün Eğitimi Direktörü Richard Reina ve akıllı şarj platformu Optiwatt’ın CEO’su Casey Donahue, kış aylarında performansı artıracak 8 kritik öneriyi paylaştı.

İşte uzmanlara göre bataryanızı ve menzilinizi korumanın yolları:

