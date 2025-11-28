Elektrikli otomobil sahipleri dikkat! Kışın yolda kalmamak için 8 altın kural

Elektrikli otomobil kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Ancak belirli bir kesim halen bu araçlara geçme konusunda kararsız. Nitekim uzun yolda menzil sorunları boy gösteriyor. Özellikle kış aylarına gelince menzil alarm veriyor ve tüketici yolda kalma riskiyle de karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum dünya çapında sık sık yaşanıyor ve uzmanlar bu konuda önemli uyarılarda bulunuyor.