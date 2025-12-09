Komşu "İstemem" diyemeyecek: Apartmanlarda şarj istasyonu için devrim gibi karar!

Daha önceden apartman otoparkına şarj ünitesi kurmak için kat maliklerinin beşte dördünün onayını almak ve belediyeden yapı ruhsatı çıkarmak gerekiyordu. Bu durum, tek bir komşunun itirazıyla bile sürecin tıkanmasına ve araç sahiplerinin mağdur olmasına neden oluyordu.