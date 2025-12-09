Komşu "İstemem" diyemeyecek: Apartmanlarda şarj istasyonu için devrim gibi karar!
Elektrikli araç sahiplerinin çok beklediği haber nihayet geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile site yönetimlerini kapsayan önemli bir değişikliğe gidildi.
Elektrikli araç sahiplerinin en büyük kâbusu olan apartman ve site otoparklarına şarj istasyonu kurdurma sürecinde devrim niteliğinde bir değişikliğe gidiliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme kapsamında, site yönetimlerinin çıkardığı zorluklar ve bürokratik engeller büyük ölçüde ortadan kalktı.
Daha önceden apartman otoparkına şarj ünitesi kurmak için kat maliklerinin beşte dördünün onayını almak ve belediyeden yapı ruhsatı çıkarmak gerekiyordu. Bu durum, tek bir komşunun itirazıyla bile sürecin tıkanmasına ve araç sahiplerinin mağdur olmasına neden oluyordu.