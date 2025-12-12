SUV PAZARINDA KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR! Hyundai'nin yeni "canavarı" rakip çatlatacak
Elektrikli araç pazarındaki model atağını sürdüren Hyundai, ürün gamındaki boşlukları doldurmaya devam ediyor. Güney Koreli devin, uzun süredir merakla beklenen yeni orta boy elektrikli SUV modeli, ana vatanı dışında ilk kez test edilirken casus kameralara yakalandı. Birçok önemli detay da açığa çıktı.
Elektrikli otomobillere ilgi her geçen gün artıyor. Üreticiler odak noktasını büyük çoğunlukla elektrikli varyasyonlara çevirirken, Koreli otomobil üreticisi Hyundai’de bu alanda oldukça aktif olan isimlerden.
Elektrikli araç dünyasının en önemli oyuncularından biri haline gelen Hyundai, Ioniq serisiyle yakaladığı başarıyı yeni segmentlere taşımaya kararlı görünüyor. Son raporlar, firmanın orta boyda şık tasarıma sahip yepyeni bir model üzerine çalıştığını gözler önüne serdi.
Markanın gelişim süreci büyük bir gizlilikle yürütülen yeni orta boy (midsize) elektrikli SUV modeli, bugüne kadar sadece Güney Kore sınırları içerisinde görülmüştü. Ancak Electrek kaynaklı habere göre, bu gizemli araç ilk kez halka açık yollarda test edilirken görüntülendi. Buna göre, aracın geliştirme sürecinde sona yaklaşıldığı ve küresel pazarlar için yol testlerinin hız kazandığını da görmek mümkün.