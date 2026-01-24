Tesla, bedava olan faydalı özelliği 350.000 TL yapıyor! Binlerce sürücü şokta
ABD merkezli otomobil devi Tesla, radikal bir karar alarak otomobillerdeki en sevilen özelliklerinden birini artık tamamen ücretli yaptı. 14 Şubat son tarih olarak belirlendi.
Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil devi Tesla, 2026’da binlerce yeni müştericisini üzecek radikal karar aldı.
Kuzey Amerika'daki Tesla alıcıları için beklenen o radikal değişiklik resmileşti. Tesla, yeni sipariş edilen Model 3 ve Model Y araçlarda "Autopilot" özelliğini standart paket içeriğinden çıkardı. Bu, bugünden itibaren yeni bir Tesla satın aldığınızda, artık aracınızın şerit takip etme veya adaptif hız sabitleme gibi akıllı özelliklere "bedava" sahip olmayacağı anlamına geliyor.
KULLANMAK İÇİN EKSTRA ÖDEME YAPILACAK
Yani ekstra ödeme yapmazsanız, sahip olacağınız tek şey 10 yıl öncesinin ekonomik araçlarında bulunan "standart hız sabitleme" sistemi olacak. Yani o fütüristik elektrikli otomobiliniz, siz aylık ödeme yapana kadar "akılsız" bir sürüş deneyimi sunacak.
TEK SEFERLİK ÖDEME DEVRİ BİTİYOR
Tesla CEO’su Elon Musk’ın bir süredir sinyallerini verdiği plan artık netleşti: Tam Otonom Sürüş (FSD) paketini tek seferlik 8.000 dolara satın alma seçeneği 14 Şubat 2026 tarihinde kalıcı olarak kaldırılıyor. Bu tarihten sonra FSD özelliklerine sahip olmanın tek yolu aylık abonelik sistemine geçmek olacak.