Tesla, bedava olan faydalı özelliği 350.000 TL yapıyor! Binlerce sürücü şokta

Kuzey Amerika'daki Tesla alıcıları için beklenen o radikal değişiklik resmileşti. Tesla, yeni sipariş edilen Model 3 ve Model Y araçlarda "Autopilot" özelliğini standart paket içeriğinden çıkardı. Bu, bugünden itibaren yeni bir Tesla satın aldığınızda, artık aracınızın şerit takip etme veya adaptif hız sabitleme gibi akıllı özelliklere "bedava" sahip olmayacağı anlamına geliyor.