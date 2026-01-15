Yüzde 70 şarj sınırını geçmeyin uyarısı yapıldı: Otomobil devinde yangın alarmı!

İngiliz otomotiv medyası Hypermiler tarafından aktarılan bilgilere göre Volvo; ABD, Kanada, İngiltere ve Güney Afrika gibi birçok ülkede EX30 modelleri için geri çağırma kararı aldı. Kararın arkasındaki neden ise, popüler araçta bulunan 69kWh kapasiteli Sunwoda batarya paketlerindeki ciddi bir tasarım hatası ve buna bağlı "termal kaçak" (yangın) riski.