Yüzde 70 şarj sınırını geçmeyin uyarısı yapıldı: Otomobil devinde yangın alarmı!
Otomobil devi Volvo, bir süredir devam eden çalışma sonucunda popüler bir modelinde yangın riski tespit etti. Birçok ülkede dev geri çağırma operasyonu başladı.
Otomobil devleri zaman zaman bazı modellerinde zorunlu geri çağırma yapıyor. Özellikle elektrikli otomobillerle ilgili yangın riski kullanıcıların korkulu rüyası iken, Volvo kullanıcılarının korktuğu başına geldi.
İngiliz otomotiv medyası Hypermiler tarafından aktarılan bilgilere göre Volvo; ABD, Kanada, İngiltere ve Güney Afrika gibi birçok ülkede EX30 modelleri için geri çağırma kararı aldı. Kararın arkasındaki neden ise, popüler araçta bulunan 69kWh kapasiteli Sunwoda batarya paketlerindeki ciddi bir tasarım hatası ve buna bağlı "termal kaçak" (yangın) riski.
SUNWODA BATARYALARINDA PROBLEM
Volvo’nun dahili kalite takip sistemi, Sunwoda tarafından üretilen batarya paketlerinde üretimden kaynaklı bir kusur tespit etti. Bu hata, bataryanın aşırı ısınmasına ve kontrol edilemez bir yangına yol açabiliyor.
YÜZDE 70 SINIRI KULLANICILARI KIZDIRDI
Volvo, İngiltere pazarındaki 10.440 EX30 kullanıcısına acil bir bildirim göndererek, bataryanın termal kaçak riskini "önemli ölçüde azaltmak" için şarj üst sınırının %70 ile kısıtlanmasını tavsiye etti. Ancak bu önlem, aracın vadedilen menzilini ciddi şekilde düşürdüğü için kullanıcılar arasında büyük bir hoşnutsuzluğa neden oldu.