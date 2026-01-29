Tesla katili Çinli otomobil sahnede: 15 günde tam 100 bin sipariş!

Otomobil dünyasındaki bu sarsıcı yükseliş, 2025 yılındaki teslimat rakamlarıyla zaten kendisini belli etmişti. Xiaomi SU7, geçtiğimiz yıl 258 bin 164 adetlik teslimat rakamına ulaşarak, 200 bin seviyelerinde kalan Tesla Model 3’ü geride bırakmıştı. Her ne kadar Xiaomi’nin kompakt crossover modeli YU7’nin üretimine öncelik verilmesiyle bir dönem SU7 satışları durgunlaşmış olsa da, 2026 model için gelen bu devasa talep, markanın sadık bir kitle oluşturduğunu kanıtlıyor. Yeni modelin fiyatı, bir öncekine göre yaklaşık 14 bin yuan artarak 229 bin yuan (yaklaşık 32 bin 500 dolar) seviyesine çıksa da, tüketiciler aracı test sürüşü bile yapmadan satın almak için bayilere akın ediyor.