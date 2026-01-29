Tesla katili Çinli otomobil sahnede: 15 günde tam 100 bin sipariş!
Otomobil dünyasının yükselen yıldızı Xiaomi, 2026’ya hızlı başladı. Elektrikli otomobil pazarının yeni gözdesi, sadece 15 günde ön sipariş rekoru kırdı. Öyle ki Tesla Model 3'ü de geride bırakmayı başardı.
Yıllardır teknolojik ürünleriyle tanıdığımız Çinli Xiaomi, geçtiğimiz yıllarda ilk kez otomobil üretti ve beklenmedik bir başarı yakaladı. Sedan ve SUV modelleriyle Çin pazarında büyük bir başarı sergileyen Xiaomi, Avrupa hazırlıklarını sürdürürken anavatanında yeni bir ön sipariş rekoru daha kırdı.
Henüz birkaç yıl öncesine kadar otomobil üretimiyle hiçbir bağı bulunmayan şirket, yenilenen 2026 model SU7 sedanı ile sadece iki haftada 100 bin ön sipariş barajını aşarak piyasayı resmen birbirine kattı.
TESLA MODEL 3’Ü GERİDE BIRAKTI
7 Ocak’ta sipariş defterleri açılan bu elektrikli sedan, 2025 yılında Çin pazarında Tesla Model 3’ü geride bırakarak "Tesla katili" lakabının hakkını veren ilk gerçek model olmayı başardı. Xiaomi’nin başarısı, otomotiv dünyasının ağır toplarını şaşırtırken; şirketin izlediği yol aslında akıllı telefonlarından bildiğimiz o meşhur formüle dayanıyor: En gelişmiş teknolojiyi, en şık tasarım ve rekabetçi bir fiyat etiketiyle sunmak.
Otomobil dünyasındaki bu sarsıcı yükseliş, 2025 yılındaki teslimat rakamlarıyla zaten kendisini belli etmişti. Xiaomi SU7, geçtiğimiz yıl 258 bin 164 adetlik teslimat rakamına ulaşarak, 200 bin seviyelerinde kalan Tesla Model 3’ü geride bırakmıştı. Her ne kadar Xiaomi’nin kompakt crossover modeli YU7’nin üretimine öncelik verilmesiyle bir dönem SU7 satışları durgunlaşmış olsa da, 2026 model için gelen bu devasa talep, markanın sadık bir kitle oluşturduğunu kanıtlıyor. Yeni modelin fiyatı, bir öncekine göre yaklaşık 14 bin yuan artarak 229 bin yuan (yaklaşık 32 bin 500 dolar) seviyesine çıksa da, tüketiciler aracı test sürüşü bile yapmadan satın almak için bayilere akın ediyor.