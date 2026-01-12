"Golf" geri mi dönüyor? Volkwsagen'in gizemli elektrikli otomobili ortaya çıktı! O detay sil baştan
Volkswagen’in gelecek yıl planlarının bir parçası olan yeni elektrikli otomobili, kar testlerinde gözlemlendi. Araç kamuflajla gizlense de, bazı yeni detaylar gözlerden kaçmadı.
Otomobil üretme stratejisini artık elektrikli modellere çeviren Volkswagen, 2025’in ikinci yarısından bu yana birçok benzinli aracın üretimini durdurdu. Öyle ki Türkiye’de çok satan Passat’ın da kaldırılması, bunun sinyallerini daha önceden vermişti.
Henüz 2026’ya yeni giriş yaparken, Alman üreticinin tamamen elektrikli yeni modeli kart testlerinde görüntülendi. Tasarım hatları, aracın yenilikçi detaylarını gözler önüne serdi.
Volkswagen, elektrikli araç stratejisinin öncüsü olan ID.3 modeli için kapsamlı bir makyaj operasyonuna hazırlanıyor. Eylül 2019’da yollara çıkan ve Mart 2023’te küçük bir tazeleme alan MEB platformunun ilk üyesi, yeni yılda bu kez çok daha köklü değişikliklerle karşımıza çıkacak. Casus kameralara yakalanan 2027 model ID.3 prototipleri, markanın 2026 yılında ID. Polo ve ID. Cross modelleriyle başlatacağı "Pure Positive" (Saf Pozitif) tasarım dilinin ilk izlerini taşıyor.
Yeni ID.3'teki en belirgin değişiklik, ID. Polo modelinden ilham alan far tasarımı ve ışık imzası oluyor. Her ne kadar test araçları beyaz gövde rengi ve ustaca yapılmış kamuflajlarla gizlense de, ön tampon yapısındaki farklılıklar dikkat çekiyor. Aracın yan profili ve arka kısmı mevcut modellerle benzerliğini korurken, üretim aşamasına yaklaşıldığında bu bölgelerde de yeni dokunuşların yapılması bekleniyor.