1. Dünya Savaşı'ndaki en meşhur Türk askeri fotoğraflarından biriyle ilgili gerçek yeni ortaya çıktı
Gazze'de Garnizon olarak konuşlu olması nedeniyle 79. Alay'a ait olduğu düşünülen fotoğrafın, Çanakkale'den sonra Filistin Cephesi'ne savaşmaya giden 125. Alaya ait olduğu ortaya çıktı.
Çanakkale'de Dr. İsmail Sabah, Amerikan Kongre Kütüphanesi arşivinde yer alan ve altında da ilk taarruzda Gazze'yi savunan garnizon açıklamasıyla yayınlanan ve Birinci Dünya Harbi'nin en meşhur Türk askeri fotoğraflarından biri olan fotoğrafın Gazze'de Garnizon olarak konuşlu bulunması nedeniyle 79. Alay'a ait olduğu değerlendirilirken Çanakkale'deki 125. Alay'a ait olduğunu tespit ettiklerini söyledi.
Birinci Dünya Savaşı'ndaki en meşhur Türk askeri fotoğraflarından biri olan fotoğraf, "İlk taarruzda Gazze'yi savunan alay" başlığıyla Amerikan Kongre Kütüphanesi Arşivinde yer alıyor.
İngilizlerin, Filistin Cephesi'nde 26 Mart 1917 tarihinde Gazze'ye yaptığı ilk taarruzda Gazze'de garnizon olarak 79. Alay konuşlu olduğundan, bu fotoğrafın söz konusu birliğe ait olduğuna inanılıyordu.