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1 Mayıs 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Yeni ayın ilk akaryakıt fiyatları

1 Mayıs 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Ayın son akaryakıt fiyatları Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 1 Mayıs’ta akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? 1 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 1 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları…

1 Mayıs 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Yeni ayın ilk akaryakıt fiyatları - Sayfa 1

1 Mayıs 2024 çarşamba günü benzin ya da motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatlarında 1,17 lira kuruşluk bir indirim yapılmıştı. 

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1 Mayıs 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Yeni ayın ilk akaryakıt fiyatları - Sayfa 2

İşte 1 Mayıs 2024 çarşamba güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul Avrupa 

Benzin Fiyatı: 43.65 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.07 TL/L

LPG fiyatı: 22.47 TL/L

İstanbul Anadolu 

Benzin fiyatı: 43.56 TL/L

Motorin fiyatı: 41.00 TL/L

LPG fiyatı: 21.93 TL/L

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1 Mayıs 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Yeni ayın ilk akaryakıt fiyatları - Sayfa 3

Ankara

Benzin Fiyatı: 44.51 TL/L

Motorin Fiyatı: 41.97  TL/L

LPG fiyatı: 22.37 TL/L

İzmir

Benzin Fiyatı: 44.79 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.24 TL/L

LPG fiyatı: 22.01 TL/L

Adana

Benzin Fiyatı: 45.14 TL/L

Motorin Fiyatı: 42.62 TL/L

LPG fiyatı: 22.24 TL/L

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