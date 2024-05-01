1 Mayıs 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Yeni ayın ilk akaryakıt fiyatları
1 Mayıs 2024 motorin ve benzin fiyatları ne kadar? Ayın son akaryakıt fiyatları Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 1 Mayıs’ta akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? 1 Mayıs 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 1 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları…
1 Mayıs 2024 çarşamba günü benzin ya da motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatlarında 1,17 lira kuruşluk bir indirim yapılmıştı.
İşte 1 Mayıs 2024 çarşamba güncel akaryakıt fiyatları;
İstanbul Avrupa
Benzin Fiyatı: 43.65 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.07 TL/L
LPG fiyatı: 22.47 TL/L
İstanbul Anadolu
Benzin fiyatı: 43.56 TL/L
Motorin fiyatı: 41.00 TL/L
LPG fiyatı: 21.93 TL/L
Ankara
Benzin Fiyatı: 44.51 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.97 TL/L
LPG fiyatı: 22.37 TL/L
İzmir
Benzin Fiyatı: 44.79 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.24 TL/L
LPG fiyatı: 22.01 TL/L
Adana
Benzin Fiyatı: 45.14 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.62 TL/L
LPG fiyatı: 22.24 TL/L