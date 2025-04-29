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  4. 1 Mayıs için hazırlıklı olun! Bayrampaşa, Esenyurt, Eyüp, Sarıyer, Zeytinburnu için uyarı yapıldı

1 Mayıs için hazırlıklı olun! Bayrampaşa, Esenyurt, Eyüp, Sarıyer, Zeytinburnu için uyarı yapıldı

İstanbul'da 6 ilçe için 1 Mayıs Perşembe günü planlı kesintilere ilişkin BEDAŞ'tan peş peşe uyarılar geldi. Saatlerce sürebilecek çalışmalar nedeniyle vatandaşlar, "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, elektrikler ne zaman gelecek, 1 Mayıs elektrik kesintisi" sorularının yanıtını aramaya başladı.

1 Mayıs için hazırlıklı olun! Bayrampaşa, Esenyurt, Eyüp, Sarıyer, Zeytinburnu için uyarı yapıldı - Sayfa 1

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 1 Mayıs Perşembe günü planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler altyapı yenileme ile bakım ve onarım çalışmaları kapsamında uygulanacak. Bu kapsamda, Avrupa Yakası'ndaki 6 ilçede belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Çalışmaların bazı bölgelerde uzun sürebileceği belirtilirken, yetkililer vatandaşları olası aksaklıklara karşı önlem almaya çağırdı.

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 1 Mayıs Perşembe günü BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler... 

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1 Mayıs için hazırlıklı olun! Bayrampaşa, Esenyurt, Eyüp, Sarıyer, Zeytinburnu için uyarı yapıldı - Sayfa 2

BAYRAMPAŞA

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1 Mayıs için hazırlıklı olun! Bayrampaşa, Esenyurt, Eyüp, Sarıyer, Zeytinburnu için uyarı yapıldı - Sayfa 3

ESENLER

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1 Mayıs için hazırlıklı olun! Bayrampaşa, Esenyurt, Eyüp, Sarıyer, Zeytinburnu için uyarı yapıldı - Sayfa 4

ESENYURT

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