1 Mayıs için hazırlıklı olun! Bayrampaşa, Esenyurt, Eyüp, Sarıyer, Zeytinburnu için uyarı yapıldı
İstanbul'da 6 ilçe için 1 Mayıs Perşembe günü planlı kesintilere ilişkin BEDAŞ'tan peş peşe uyarılar geldi. Saatlerce sürebilecek çalışmalar nedeniyle vatandaşlar, "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, elektrikler ne zaman gelecek, 1 Mayıs elektrik kesintisi" sorularının yanıtını aramaya başladı.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 1 Mayıs Perşembe günü planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler altyapı yenileme ile bakım ve onarım çalışmaları kapsamında uygulanacak. Bu kapsamda, Avrupa Yakası'ndaki 6 ilçede belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Çalışmaların bazı bölgelerde uzun sürebileceği belirtilirken, yetkililer vatandaşları olası aksaklıklara karşı önlem almaya çağırdı.
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 1 Mayıs Perşembe günü BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...