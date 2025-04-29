1 Mayıs için hazırlıklı olun! Bayrampaşa, Esenyurt, Eyüp, Sarıyer, Zeytinburnu için uyarı yapıldı

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 1 Mayıs Perşembe günü planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler altyapı yenileme ile bakım ve onarım çalışmaları kapsamında uygulanacak. Bu kapsamda, Avrupa Yakası'ndaki 6 ilçede belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Çalışmaların bazı bölgelerde uzun sürebileceği belirtilirken, yetkililer vatandaşları olası aksaklıklara karşı önlem almaya çağırdı.

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İşte 1 Mayıs Perşembe günü BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...