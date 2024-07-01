1 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (1 Temmuz) ne kadar oldu? 1 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram? İşte 1 Temmuz pazartesi altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.469,76
Satış: 2.472,91
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3,951.61
Satış: 4,043.21
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Yarım altın fiyatı
Alış: 7,878.52
Satış: 8,086.42
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 16,383.00
Satış: 16,630.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 39,516.08
Satış: 40,432.08
Ata altın fiyatı
Alış: 16,300.38
Satış: 16,716.87
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 15,806.43
Satış: 16,123.37
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,252.42
Satış: 2,255.29
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