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  4. 1 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

1 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!

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1 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.469,76

Satış: 2.472,91

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3,951.61

Satış: 4,043.21

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1 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 7,878.52

Satış: 8,086.42

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 16,383.00

Satış: 16,630.00

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1 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 39,516.08

Satış: 40,432.08

Ata altın fiyatı

Alış: 16,300.38

Satış: 16,716.87

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1 Temmuz 2024 pazartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15,806.43

Satış: 16,123.37

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,252.42

Satış: 2,255.29

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