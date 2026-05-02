10 il için 'sarı' kodlu alarm: 7 bölgede yağış var, sıcaklık düşecek! İşte il il hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs için yayımladığı raporda ülke genelinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. 10 il için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. Hava sıcaklığı, yurdun batı kesimlerinde 6 ilâ 10 derece azalacak. Marmara ve Kıyı Ege için fırtına uyarısı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 2 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kuzey Ege'nin yÜkseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Ordu, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleri ile Konya'nın batısı, Samsun'un doğusu ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

10 KENT İÇİN "SARI" KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan iller ise şöyle: Amasya, Antalya, Burdur, Çorum, Isparta, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat.

