10 yılda 82 milyon hektar ormanlık alan yandı Dünyada son 10 yılda yaklaşık 82 milyon hektar ormanlık alan yanarken, en büyük ormanlık alan kaybı 9,63 milyon hektarla 2016'da meydana geldi. Avustralya'da 6 ay süren ve "Kara Yaz" adı verilen orman yangınları, dünyada son 10 yılın en büyük orman yangını olarak tarihe geçti.

Dünyanın dört bir yanında son 10 yılda yaklaşık 82 milyon hektarlık ormanlık alan yangınlarda yok olurken, en büyük felaketler Avustralya, Rusya, Kanada ve ABD'de yaşandı. 1 | 17

Dünyadaki orman yangınlarına ilişkin verileri derleyen "Global Forest Watch" adlı internet sitesinin verilerine göre, son 10 yılda dünyada 82 milyon hektar ormanlık alan yanarken, en büyük ormanlık alan kaybı 9,63 milyon hektarlık alanın yanmasıyla 2016'da kayıtlara geçti. 2 | 17

Son 10 yılın en büyük yangınları Avustralya, Rusya, Kanada, ABD gibi ülkelerde meydana gelirken, şu anda Kanada, Yunanistan, Cezayir ve İtalya'da devam eden orman yangınlarına müdahaleler sürüyor. 3 | 17