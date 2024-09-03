100’den fazla araştırmacı mercek altına aldı! 7’nin üzerinde deprem potansiyeli var
Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformunca başlatılan çalışmalar kapsamında Malatya Fayı inceleniyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından söz konusu faya gözler çevrilmişti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin Malatya fayı üzerindeki etkileri bilim insanları tarafından araştırılıyor.
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy, AA muhabirine, "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırması Projesi"nde ülke genelinde 14 üniversiteden 100'ün üzerindeki araştırmacının görev aldığını söyledi.
Geçen yıl eylül ayından bu yana değişik faylar üzerinde çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Aksoy, "Burada Malatya fayıyla ilgili proje yürütüyoruz. Malatya fayı güneyden kuzeye 3 bölümden oluşuyor. Akçadağ ve Arguvan segmenti ve Kemaliye'ye kadar gidiyor." dedi.
Prof. Dr. Aksoy, Fırat Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyeleri Sibel Kayğılı, Serap Çorak Erol ve Elif Akgün ve yüksek lisans öğrencisi Pınar Özdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Softa ile 19 Mayıs Üniversitesi Coğrafya Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gürgöze ile araştırmalarını sürdürdüklerini kaydetti.