100’den fazla araştırmacı mercek altına aldı! 7’nin üzerinde deprem potansiyeli var

Geçen yıl eylül ayından bu yana değişik faylar üzerinde çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Aksoy, "Burada Malatya fayıyla ilgili proje yürütüyoruz. Malatya fayı güneyden kuzeye 3 bölümden oluşuyor. Akçadağ ve Arguvan segmenti ve Kemaliye'ye kadar gidiyor." dedi.