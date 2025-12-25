11. Yargı Paketi maddeleri neler, af var mı, Resmi Gazete'den geçti mi? Tahliye yolu açıldı

ÖRGÜT SUÇUNA CEZALAR ARTTI

Yeni yasal düzenleme ile "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçuna yönelik hapis cezalarının alt ve üst sınırları yukarı çekildi. Kanun kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler için öngörülen hapis cezasının alt sınırı 4 yıldan 5 yıla, üst sınırı ise 8 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Örgüt üyeliği suçunda ise üst sınır 4 yıldan 5 yıla yükseltilirken; örgütün silahlı olması durumunda verilecek ceza artırım oranı "dörtte birinden yarısına kadar" ibaresinden çıkarılarak doğrudan "yarısı oranında" şeklinde sabitlendi.