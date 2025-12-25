11. Yargı Paketi maddeleri neler, af var mı, Resmi Gazete'den geçti mi? Tahliye yolu açıldı
Türkiye’de uzun süredir üzerine tartışılan 11. Yargı Paketi için mutlu sona ulaşıldı. TBMM’ye sunulan paket, resmi olarak onaylandı ve Resmi Gazete’den geçerek yürürlüğe girdi. Peki 11. Yargı Paketi maddeleri neler, af var mı, başka ne gibi değişiklikler var? İşte bilmeniz gereken her şey…
Adalet sisteminde önemli değişiklikler öngören bu yeni düzenleme, hem suç işlemek amacıyla kurulan örgütlere yönelik cezaları artırıyor hem de belirli suçlar kapsamında hükümlü olanlar için "COVID-19 düzenlemesi" adı altında tahliye şartlarını esnetiyor.
ÖRGÜT SUÇUNA CEZALAR ARTTI
Yeni yasal düzenleme ile "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçuna yönelik hapis cezalarının alt ve üst sınırları yukarı çekildi. Kanun kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler için öngörülen hapis cezasının alt sınırı 4 yıldan 5 yıla, üst sınırı ise 8 yıldan 10 yıla çıkarıldı. Örgüt üyeliği suçunda ise üst sınır 4 yıldan 5 yıla yükseltilirken; örgütün silahlı olması durumunda verilecek ceza artırım oranı "dörtte birinden yarısına kadar" ibaresinden çıkarılarak doğrudan "yarısı oranında" şeklinde sabitlendi.
ÇOCUKLARIN SİLAH KULLANIMINA AĞIR YAPTIRIM
Örgüt faaliyetleri çerçevesinde çocukların araç olarak kullanılması durumunda, yöneticilere verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılacak. Ayrıca, kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da artık "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamına alındı.