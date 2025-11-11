11. Yargı Paketi son durum nedir, meclise ne zaman gelecek? 2025 11. Yargı Paketinde neler var
Son dönemde defalarca kez gündeme gelen 11. Yargı Paketinin detayları merak konusu olmaya devam ediyor. 40 maddeden oluşması beklenen 11. Yargı Paketi için çalışmalar Adalet Bakanlığı bünyesinde sürüyor. Milyonlarca kişi “11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu mu, ne zaman çıkacak?” sorusuna yanıt ararken, mahkumlar ve yakınları “infaz düzenlemesi” ile “genel af” olup olmayacağını merak ediyor. İşte 11. Yargı Paketinin içeriği ve son durumu…
Türkiye’de binlerce mahkum ve mahkum ailesinin gözü kulağı 11. Yargı Paketinde. Genel af olup olmayacağı belirsizliğini korurken, 11. Yargı Paketi ile binlerce mahkum özgürlüğüne ve ailesine kavuşabilir.
Peki 11. Yargı Paketinde neler var, genel af çıkacak mı, son durum nedir? İşte 11. Yargı Paketi hakkında son gelişmeler…
11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK, MECLİSE SUNULDU MU?
Yargı Paketi için hazırlıklar Adalet Bakanlığı tarafından sürdürülüyor. Yaklaşık 40 maddeden oluşması beklenen yeni düzenleme, milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar “11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu mu, ne zaman yasalaşacak?” sorularına yanıt ararken; mahkûmlar ve yakınları ise olası “infaz indirimi” ya da “genel af” düzenlemesini merak ediyor. Taslak çalışmalara göre paket, sanal bahis, trafikte yol kesme, suça sürüklenen çocuklar ve çocukları suça alet eden örgütlere yönelik cezaları ağırlaştıran hükümler içeriyor. Peki 11. Yargı Paketi’nde hangi düzenlemeler yer alacak, infaz ve af konularında yeni adımlar olacak mı? İşte paketin öne çıkan başlıkları ve beklenen değişikliklerin özeti…
11. YARGI PAKETİ MECLİSE GELDİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK
Henüz 11. Yargı Paketi Meclis’e gelmedi. Öyle ki Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Adalet Bakanlığı ile Meclis Adalet Komisyonu, 11. Yargı Paketi’ne dair hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından 11. Yargı Paketi, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak.