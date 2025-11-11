11. Yargı Paketi son durum nedir, meclise ne zaman gelecek? 2025 11. Yargı Paketinde neler var

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK, MECLİSE SUNULDU MU?



Yargı Paketi için hazırlıklar Adalet Bakanlığı tarafından sürdürülüyor. Yaklaşık 40 maddeden oluşması beklenen yeni düzenleme, milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar “11. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu mu, ne zaman yasalaşacak?” sorularına yanıt ararken; mahkûmlar ve yakınları ise olası “infaz indirimi” ya da “genel af” düzenlemesini merak ediyor. Taslak çalışmalara göre paket, sanal bahis, trafikte yol kesme, suça sürüklenen çocuklar ve çocukları suça alet eden örgütlere yönelik cezaları ağırlaştıran hükümler içeriyor. Peki 11. Yargı Paketi’nde hangi düzenlemeler yer alacak, infaz ve af konularında yeni adımlar olacak mı? İşte paketin öne çıkan başlıkları ve beklenen değişikliklerin özeti…