12. Yargı Paketi komisyondan geçti: 27. madde çıkarıldı, IBAN mağdurlarına düzenleme getirildi
Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifte yapılan değişiklikle, ilk derece mahkemelerinin kararlarının Yargıtay tarafından sadece görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozulmasını öngören 27’nci madde metinden çıkarıldı. Öte yandan, düzenlemeye IBAN üzerinden dolandırıcılık mağdurlarına yönelik ceza indirimi uygulanmasını içeren yeni bir hüküm eklendi.
TBMM Adalet Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı. Komisyonda, kamuoyunda “12. Yargı Paketi” olarak bilinen ve 29 madde ile bir geçici maddeden oluşan toplam 30 maddelik “Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edildi.
Teklifle, İcra ve İflas Kanunu'na eklenecek yeni maddeyle, idare aleyhine hükmedilen para alacakları, vekalet ücretleri ve yargılama giderleri için doğrudan icra takibi başlatılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Düzenlemeye göre alacaklılar, icra takibine başlamadan önce idareye yazılı başvuruda bulunacak ve ödeme yapılabilmesi için hesap numarası bildirecek. İdareye bir aylık ödeme süresi tanınacak. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde icra takibi başlatılabilecek.
Miras kalan taşınmazların satışında yeni yöntem
Teklifte, miras yoluyla intikal eden taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi amacıyla yapılacak satışlarda ilk açık artırmanın yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Bu ilk artırmada tekliflerin taşınmazın tamamının değerini ve satış masraflarını karşılayacak düzeyde olması gerekecek. İlk artırmada alıcı çıkmaması halinde ikinci artırma herkese açık olarak yapılacak.
Düzenlemenin amacı, mirasçıların mülkiyet hakkını korumak ve uygulamada ortaya çıkan suistimalleri önlemek olarak açıklandı.