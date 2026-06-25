12. Yargı Paketi komisyondan geçti: 27. madde çıkarıldı, IBAN mağdurlarına düzenleme getirildi

TBMM Adalet Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı. Komisyonda, kamuoyunda “12. Yargı Paketi” olarak bilinen ve 29 madde ile bir geçici maddeden oluşan toplam 30 maddelik “Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edildi.